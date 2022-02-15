Анфимов: в Беларуси все готово к проведению референдума

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси все готово к проведению референдума, заявил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, все участки мы не охватим. Выборочно посещаем участки. Нам сегодня важно встретиться с территориальными комиссиями. Встретились практически уже со всеми. Завтра я уезжаю в командировку в Гродно - встречаюсь с областной комиссией. Потом поездка в Лиду, Новогрудок. Там тоже будем встречаться с территориальными комиссиями, смотреть готовность к проведению референдума, готовность избирательных участков. Тоже выборочно. Практически на сегодняшний день у нас на 100% охвачены все территориальные избирательные органы Республики Беларусь. Кроме того, мы встретились с руководством Верховного суда, Генеральной прокуратуры. Вчера была встреча в МВД, обговорили вопросы обеспечения правопорядка при проведении референдума", - сказал Леонид Анфимов.

По его словам, все проходит в штатном режиме. "Обстановка в Беларуси спокойная, нормальная. И все готово к тому, чтобы провести референдум спокойно, в соответствии с международными нормами и внутренним законодательством республики", - отметил руководитель штаба миссии.

Леонид Анфимов добавил, что на сегодняшний день аккредитованы 70 наблюдателей. "23 - подали на регистрацию. Думаю, что еще человек 30 будет", - рассказал он.

Первый зампредседателя подчеркнул, что интерес к референдуму в Беларуси очень высокий и конструктивный. "Не то, чтобы навредить, подставить подножку на финишной прямой. Наоборот, помочь, чтобы эти информационные наскоки, набеги на Беларусь (со стороны стран Запада. - Прим. БЕЛТА) откинуть в сторону и составить объективное мнение у мирового сообщества о том, что все прошло в рамках законодательства. И референдум был обеспечен как свободное, демократическое волеизъявление белорусского народа", - констатировал Леонид Анфимов.

Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу референдума в Беларуси 1 февраля. Наблюдатели от Содружества уже в 11-й раз осуществляют наблюдение в Беларуси. А всего это 116-я миссия по наблюдению в странах Содружества.

Основная группа наблюдателей от СНГ прибудет в Беларусь за 2-3 дня до референдума и будет осуществлять наблюдение во всех регионах республики. Члены миссии будут присутствовать при открытии участков референдума, наблюдать за процессом голосования и процедурой подведения итогов. Всего в мониторинге республиканского референдума планируют задействовать от 100 до 120 наблюдателей от СНГ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-

Глава миссии наблюдателей от СНГ прибудет в Минск 23 февраля