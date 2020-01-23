Анфимов: вопрос предоставления льгот при аренде творческих мастерских требует урегулирования

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос предоставления льгот общественным объединениям по арендной плате требует урегулирования и дополнительного изучения. Такое мнение высказал председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов сегодня во время посещения мастерской художника и дизайнера Владимира Цеслера, сообщили БЕЛТА в КГК.

"Я хорошо знаю специфику работы творческих мастерских, в том числе дизайнерских. В оценке использования мастерских необходимо устранить разночтения по поводу того, что считать творческим процессом, а что коммерческой деятельностью. Сегодня эти вопросы четко не отрегулированы", - считает Леонид Анфимов.

Что касается мастерской художника, то в целом претензий к использованию помещения у проверяющих нет. "То, что в помещении имеется кровать, оборудована кухня, - это нормально. Я не вижу здесь проблемы: художник должен творить и иметь возможность отдохнуть", - отметил во время беседы с Владимиром Цеслером руководитель комитета.

Проблема отсутствия четкого регулирования вопроса льгот по арендной плате для общественных объединений выявлена во время мониторинга Комитета госконтроля. По результатам обследования контрольное ведомство разрабатывает предложения по решению вопроса и рассматривает необходимость корректировки законодательства.-0-