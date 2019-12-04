Анфимов: задача контролирующих органов - не навредить предприятию

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контролирующие органы при проверке предприятий должны выявить нарушение и в то же время не навредить работе организации. Такое мнение высказал председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов сегодня на заседании межведомственного совета по контрольной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Какие бы санкции мы ни применяли, но своими действиями не должны парализовать деятельность предприятия, которое дает работу людям и является налогоплательщиком. Наша задача - пройти по лезвию ножа: с одной стороны, не упустить нарушение, дать ему соответствующую оценку, с другой - не навредить. Выстраивать свою деятельность так, чтобы не пострадала ни экономика, ни люди", - сказал Леонид Анфимов.

В целом в Беларуси сокращается количество проверок, контролирующие органы уделяют больше внимания профилактике и упреждению правонарушений.

В то же время контролерам еще есть над чем работать. В частности, как отметил председатель КГК, изучение работы различных контролирующих и надзорных органов показало, что у многих из них есть недостатки в организации их контрольной деятельности. Иногда это приводит к тому, что практика проведения контрольно-надзорных мероприятий может отличаться не только в разных территориальных органах, но и в структурных подразделениях одного ведомства.

Леонид Анфимов еще раз напомнил требования главы государства о том, что работа контролирующих органов должна быть в первую очередь направлена на профилактику правонарушений, а не исключительно на привлечение к ответственности за совершение нарушения. "У субъектов должен быть шанс исправить ошибки и не понести наказание", - подчеркнул он.

Межведомственный совет по контрольной деятельности - коллегиальный орган, который обеспечивает взаимодействие контролирующих и надзорных органов Беларуси. В числе основных задач - разработка предложений по повышению эффективности контроля, формирование прогрессивных направлений развития и совершенствования контроля, внедрение результатов передового зарубежного опыта в деятельность надзорных органов Беларуси. В его состав входят представители КГК, Генеральной прокуратуры, других государственных органов, а также представители бизнес-сообщества.-0-