Апрель в 2019 году был самым сухим за последние 75 лет - Белгидромет

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апрель в этом году в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"За апрель 2019 года в среднем по Беларуси выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2% климатической нормы. Такого сухого апреля на территории страны не отмечалось ни разу за послевоенный период. Предыдущий рекорд принадлежит апрелю 1974 года, когда в среднем по стране выпало 9 мм осадков, или 23% нормы за месяц", - сказали в Белгидромете.

Наиболее увлажненной в апреле оказалась территория Гомельской области, где в среднем по региону выпало 12,2 мм осадков (31% климатической нормы). Наименьшее количество осадков было отмечено в Витебской области - в среднем 3,7 мм (10% климатической нормы).

В апреле средняя температура воздуха по Беларуси составила плюс 8,8 градуса, что на 1,5 градуса выше климатической нормы. "Такая высокая средняя температура воздуха в апреле отмечается по стране примерно один раз в 10 лет", - отметили в Белгидромете.

В начале мая в Беларуси прогнозируют неустойчивую погоду с температурным фоном немного ниже климатической нормы. Пройдут дожди, наиболее существенные осадки ожидаются в первый день больших выходных.-0-

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