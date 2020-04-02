2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апрель в Беларуси ожидается теплее обычного, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Апрель 2020 года прогнозируется теплее обычного со среднемесячной температурой воздуха на 1 градус выше климатической нормы (норма - плюс 6-9 градусов). Месячное количество осадков в апреле ожидается в пределах средних многолетних значений (норма - 33-46 мм)", - рассказали в Белгидромете.

Апрель характеризуется интенсивным притоком тепла и повышением температуры от первой декады к третьей. Среднемесячная температура воздуха по сравнению с мартом повышается на 7-8 градусов и составляет в целом по стране плюс 7,3 градуса. Теплее обычного было в 1950, 2001, 2018 годы. Самым теплым за послевоенный период выдался апрель 2000 года, когда среднемесячная температура по Беларуси превысила климатическую норму на 3,6 градуса. Холоднее обычного было в апреле 1954, 1956, 1958, 1965, 1981, 1987 и 1997 годов. Наиболее холодным оказался апрель 1955 года со среднемесячной температурой на 4,8 градуса ниже нормы.

Температура воздуха в апреле ночью в среднем находится в пределах от нуля на севере до плюс 3 на юго-западе, днем - от плюс 9 на севере и северо-востоке до 13 градусов тепла на юго-западе. Абсолютный температурный минимум, отмеченный на метеостанции Езерище ночью 5 апреля 1956 года, составил минус 20,8. Абсолютный максимум (плюс 31 градус) был зафиксирован днем 29 апреля на метеостанции Лельчицы в 2012 году.

В течение месяца в среднем бывает от 10 до 14 дней с осадками. В апреле обычно выпадает от 33 мм до 46 мм осадков. Их количество может колебаться от 1-10 мм в засушливые месяцы до 76-168 мм в дождливые. В 2009 году на метеостанциях Брагин, Октябрь и Марьина Горка осадков не было вовсе.

Устойчивый снежный покров в апреле, как правило, отсутствует. Однако в отдельные годы снег может таять и в апреле. Самая поздняя дата разрушения устойчивого снежного покрова зарегистрирована на метеостанции Лынтупы 30 апреля 1955 года. В апреле в среднем бывают один-два дня с грозами, иногда их количество достигает пяти-семи дней.

В Белгидромете обратили внимание, что прогнозы погоды на месяц разрабатываются с использованием статистических методов, носят вероятностный характер и уточняются прогнозами погоды на неделю, на два-три дня и на сутки.-0-

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