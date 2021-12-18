Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 18 декабря 2021
Минск 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:50 Андрейченко: интервью Эмиля Чечко подтверждает неоправданную жестокость польских властей к мигрантам Политика
12:40 Четыре белорусские биатлонистки выступят в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси Спорт
12:31 Коронавирусом заразился примерно каждый 30-й житель Земли В мире
12:21 Арчаков: вблизи госграницы Беларуси увеличилась интенсивность полетов разведывательной авиации США Общество
12:21 ФОТОФАКТ: Карнавал Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Новобелицком районе Гомеля Регионы
12:10 Два человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика в Островецком районе Происшествия
12:00 Более 420 безработных получили опыт практической работы через службу занятости Общество
11:59 Первый магазин с мерчем от Лукашенко открылся в Минске Президент
11:46 Беженцы в ТЛЦ: мы хотим лучшей жизни для наших детей Общество
11:36 Молодечно принимает решающий этап женского Кубка Беларуси по баскетболу Спорт
11:27 В Пинске легковушка насмерть сбила пешехода Происшествия
11:18 Гигин о действиях Польши: белорусам не впервой сбивать шляхетскую спесь Общество
11:04 Мокрый снег с дождем и туман ожидаются в Беларуси 19 декабря Общество
10:47 Старейшая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет В мире
10:39 Белорусские хоккеисты проведут решающий матч за выход в элитный дивизион молодежного ЧМ Спорт
10:25 Испытания американской гиперзвуковой ракеты завершились неудачей Технологии
10:12 Эксперт: масштабный соцопрос показал, насколько люди удовлетворены проводимой госполитикой Общество
09:55 Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 12 участках в Минске Регионы
09:42 Норвежки обыграли испанок в полуфинале женского чемпионата мира по гандболу Спорт
09:23 Россия официально выходит из Договора по открытому небу В мире
09:18 Шпаковский: если бы в мире право что-то значило, то трибунал для руководства Польши был бы все ближе Общество
09:04 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
07:00 Картина дня: вручение высших госнаград, сессия Совета Республики и магазин с мерчем от Президента Общество
07:00 Лукашенко рассчитывает на успешное развитие сотрудничества с Катаром по всем направлениям Президент
00:47 В Лондоне открылась выставка вещей, принадлежавших пассажирам "Титаника" В мире
00:02 Риск повторно заразиться ковидом в пять раз выше в случае с омикрон-штаммом - ученые В мире
17.12.21
17.12.21 23:20 Шпилевская: демократия по-европейски или по-американски - это реальное сектантство Общество
17.12.21 23:15 Пожар на "Северной верфи" в Петербурге локализован В мире
17.12.21 23:06 Боровик: США хотят создать в Европе дополнительный центр силы, чтобы дестабилизировать ее Общество
17.12.21 22:54 Жук: польские власти вступили в конфликт с морально-этическими ценностями своего народа Общество
Все новости
Все новости
Общество
18 декабря 2021, 12:21

Арчаков: вблизи госграницы Беларуси увеличилась интенсивность полетов разведывательной авиации США

Владимир Арчаков. Фото из арихива
Владимир Арчаков. Фото из арихива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА /. Вблизи Государственной границы Беларуси увеличилась интенсивность полетов в польском воздушном пространстве разведывательной и стратегической авиации ВВС США. Это отметил в интервью журналу "Национальная оборона" заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Владимир Арчаков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В последний период становится очевидным, что горький мировой опыт гонки вооружений, военного шантажа, балансирования на грани глобальной катастрофы со временем забывается, - подчеркнул Владимир Арчаков. - Человечество в который раз начинает экспериментировать с вопросами войны и мира и шевелить мускулатурой, невзирая ни на этот опыт, ни на здравый смысл и интересы всеобщего развития и преодоления иных, и без того сложных проблем современности".

Он продолжил: "В первую очередь нас беспокоит поведение стран-соседей, и прежде всего это касается Польши, которая, в отличие от стран Балтии, представляет собой достаточно сильного субъекта международных отношений с существенным экономическим и военным потенциалом. Причем современная внешняя политика Польши весьма активна и в значительной степени нацелена не на решение собственных задач по обеспечению независимого и суверенного развития, а на достижение особой роли в Европе. Это стремление занять ключевые позиции в европейских структурах, инициирование деятельности параллельных ЕС межгосударственных союзов - Вышеградской группы, Веймарского треугольника, Люблинского треугольника, попытки "кураторства" европроектов с постсоветскими странами типа Восточного партнерства".

"Именно для наращивания своего политического потенциала и особенно под предлогом противостояния "российской угрозе" Варшава активно развивает двустороннее военное партнерство с США "поверх" членства обеих стран в НАТО. Надо отметить, что с момента вступления в Альянс в 1999 году Польша всячески демонстрировала свою значимость в качестве союзника Вашингтона и неизменно поддерживала все его инициативы, - выразил мнение заместитель госсекретаря. - В итоге в 2008 году были приняты двусторонние документы - Декларация о стратегическом сотрудничестве и Соглашение о размещении в Польше противобаллистических ракет, что наряду с другими договоренностями и сформировало основу практического взаимодействия двух стран вне Североатлантического блока".

Он обратил внимание: за последние 5 лет польско-американское сотрудничество достигло наивысшего показателя - это взаимные визиты на уровне президентов или вице-президента США, а также многочисленные встречи руководителей и специалистов силовых ведомств двух стран, совместные проекты и инициативы. Четко выражена тенденция к наращиванию военного присутствия США на территории Польши в рамках операций ВС США "Атлантическая решимость" и ОВС НАТО "Усиленное передовое присутствие".

"Сегодня американский контингент насчитывает там около 4 тыс. человек. Новое соглашение о расширенном сотрудничестве между США и Польшей в сфере обороны от 15 августа 2020 года предусматривает возможность его увеличения еще на 1 тыс. человек, а также совершенствование имеющейся военной инфраструктуры с возможностью размещения около 20 тыс. американских военнослужащих, что сопоставимо с армиями целых государств", - сказал Владимир Арчаков.

Он обратил внимание: "Увеличилась интенсивность полетов в польском воздушном пространстве разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи Государственной границы Беларуси, что позволяет вести оптико-электронную разведку наших западных районов, а радиоэлектронную - на всю глубину территории страны. Военный компонент добавляется в деятельность пограничной службы".

"Не может оставаться без внимания и то, что переоснащение польских ВС ориентировано на американский военно-промышленный комплекс и предусматривает ассигнования в 2021-2035 годах в размере около $133 млрд (ранее на 2017-2026 годы планировалось $50 млрд). С приходом к власти в США президента Джо Байдена новая администрация демонстрирует преемственность в реализации польско-американских договоренностей в военной сфере, и Пентагон подтвердил намерение увеличивать численность американских войск в Польше, - сказал заместитель госсекретаря. - Таким образом, де-факто мы видим, что польский внешнеполитический восточный вектор по-прежнему имеет четкий антироссийский, а теперь и антибелорусский характер, а теперь еще и с провокационным военным подтекстом".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
авиация граница Совбез США
Новости рубрики Общество
Фото из архива Более 420 безработных получили опыт практической работы через службу занятости
Беженцы в ТЛЦ: мы хотим лучшей жизни для наших детей
Вадим Гигин. Фото из архива Гигин о действиях Польши: белорусам не впервой сбивать шляхетскую спесь
Фото из архива Мокрый снег с дождем и туман ожидаются в Беларуси 19 декабря
Фото из архива Эксперт: масштабный соцопрос показал, насколько люди удовлетворены проводимой госполитикой
Александр Шпаковский. Фото из архива Шпаковский: если бы в мире право что-то значило, то трибунал для руководства Польши был бы все ближе
Главное
Лукашенко о погибших героях: прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории Беларуси
Первый магазин с мерчем от Лукашенко открылся в Минске
Около 60% белорусов доверяют госслужащим и местным органам власти
Беженцы в ТЛЦ: мы хотим лучшей жизни для наших детей
Топ-новости
Более 420 безработных получили опыт практической работы через службу занятости
Эксперт: масштабный соцопрос показал, насколько люди удовлетворены проводимой госполитикой
Илья Шиманович выиграл золото ЧМ по плаванию на короткой воде
Шпаковский: если бы в мире право что-то значило, то трибунал для руководства Польши был бы все ближе
Арчаков: вблизи госграницы Беларуси увеличилась интенсивность полетов разведывательной авиации США
Эмиль Чечко: никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили
Сенаторы ратифицировали соглашение между Беларусью и РФ о перевалке нефтепродуктов через российские порты
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1644 пациента с COVID-19, выписаны 1828
Главы СК Беларуси и России подписали программу сотрудничества на 2022-2023 годы
Благотворительный телемарафон "Согреем детские сердца" стартовал в Могилевской области
День белорусского кино и 50-летие отечественной анимации отметили в Минске
Прощание с Василием Мичуриным состоится 19 декабря в Доме офицеров
ЦИК Беларуси провел первое заседание в обновленном составе
ГВПК: военно-техническое сотрудничество Беларуси и Китая выходит на новый уровень развития
МИД Беларуси: риторика агрессии становится доминирующей в ЕС
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.