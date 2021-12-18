Арчаков: вблизи госграницы Беларуси увеличилась интенсивность полетов разведывательной авиации США

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА /. Вблизи Государственной границы Беларуси увеличилась интенсивность полетов в польском воздушном пространстве разведывательной и стратегической авиации ВВС США. Это отметил в интервью журналу "Национальная оборона" заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Владимир Арчаков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В последний период становится очевидным, что горький мировой опыт гонки вооружений, военного шантажа, балансирования на грани глобальной катастрофы со временем забывается, - подчеркнул Владимир Арчаков. - Человечество в который раз начинает экспериментировать с вопросами войны и мира и шевелить мускулатурой, невзирая ни на этот опыт, ни на здравый смысл и интересы всеобщего развития и преодоления иных, и без того сложных проблем современности".

Он продолжил: "В первую очередь нас беспокоит поведение стран-соседей, и прежде всего это касается Польши, которая, в отличие от стран Балтии, представляет собой достаточно сильного субъекта международных отношений с существенным экономическим и военным потенциалом. Причем современная внешняя политика Польши весьма активна и в значительной степени нацелена не на решение собственных задач по обеспечению независимого и суверенного развития, а на достижение особой роли в Европе. Это стремление занять ключевые позиции в европейских структурах, инициирование деятельности параллельных ЕС межгосударственных союзов - Вышеградской группы, Веймарского треугольника, Люблинского треугольника, попытки "кураторства" европроектов с постсоветскими странами типа Восточного партнерства".

"Именно для наращивания своего политического потенциала и особенно под предлогом противостояния "российской угрозе" Варшава активно развивает двустороннее военное партнерство с США "поверх" членства обеих стран в НАТО. Надо отметить, что с момента вступления в Альянс в 1999 году Польша всячески демонстрировала свою значимость в качестве союзника Вашингтона и неизменно поддерживала все его инициативы, - выразил мнение заместитель госсекретаря. - В итоге в 2008 году были приняты двусторонние документы - Декларация о стратегическом сотрудничестве и Соглашение о размещении в Польше противобаллистических ракет, что наряду с другими договоренностями и сформировало основу практического взаимодействия двух стран вне Североатлантического блока".

Он обратил внимание: за последние 5 лет польско-американское сотрудничество достигло наивысшего показателя - это взаимные визиты на уровне президентов или вице-президента США, а также многочисленные встречи руководителей и специалистов силовых ведомств двух стран, совместные проекты и инициативы. Четко выражена тенденция к наращиванию военного присутствия США на территории Польши в рамках операций ВС США "Атлантическая решимость" и ОВС НАТО "Усиленное передовое присутствие".

"Сегодня американский контингент насчитывает там около 4 тыс. человек. Новое соглашение о расширенном сотрудничестве между США и Польшей в сфере обороны от 15 августа 2020 года предусматривает возможность его увеличения еще на 1 тыс. человек, а также совершенствование имеющейся военной инфраструктуры с возможностью размещения около 20 тыс. американских военнослужащих, что сопоставимо с армиями целых государств", - сказал Владимир Арчаков.

Он обратил внимание: "Увеличилась интенсивность полетов в польском воздушном пространстве разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи Государственной границы Беларуси, что позволяет вести оптико-электронную разведку наших западных районов, а радиоэлектронную - на всю глубину территории страны. Военный компонент добавляется в деятельность пограничной службы".

"Не может оставаться без внимания и то, что переоснащение польских ВС ориентировано на американский военно-промышленный комплекс и предусматривает ассигнования в 2021-2035 годах в размере около $133 млрд (ранее на 2017-2026 годы планировалось $50 млрд). С приходом к власти в США президента Джо Байдена новая администрация демонстрирует преемственность в реализации польско-американских договоренностей в военной сфере, и Пентагон подтвердил намерение увеличивать численность американских войск в Польше, - сказал заместитель госсекретаря. - Таким образом, де-факто мы видим, что польский внешнеполитический восточный вектор по-прежнему имеет четкий антироссийский, а теперь и антибелорусский характер, а теперь еще и с провокационным военным подтекстом".-0-