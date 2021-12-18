Арчаков: руководство стран НАТО и ЕС по примеру США продвигает концепцию "проактивной киберобороны"

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство стран - членов НАТО и ЕС по примеру США последовательно продвигают концепцию "проактивной киберобороны" в качестве наиболее действенного механизма превентивного выявления и сдерживания киберугроз потенциального противника в мирное время. Это отметил в интервью журналу "Национальная оборона" заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Владимир Арчаков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Понятие "кибервойна" не только вошло даже в обывательский обиход, но и реально закладывается в способы разрешения межгосударственных противоречий и даже конфликтов. Причем за последние два десятилетия за рубежом системно проработаны подходы к использованию информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях, и это находит прямое отражение в целом ряде концептуальных документов - стратегиях и концепциях национальной безопасности, киберстратегиях, доктринах киберопераций военных ведомств, руководящих и методических документах развитых стран", - рассказал Владимир Арчаков.

Он обратил внимание: кибероперации относятся к полноценным инструментам защиты национальных интересов наряду с дипломатическими, военными, экономическими, финансовыми и правоохранительными мерами. "Кибервойска реорганизуются в самостоятельный компонент вооруженных сил. Конечно, определяющее влияние на деятельность стран НАТО, ЕС в киберпространстве оказывает лидирующая роль США в развитии теории и практики ведения соответствующих противоборств", - сказал заместитель госсекретаря.

"Кардинальный пересмотр приоритетов военно-политического руководства США в сторону наступательных, превентивных силовых действий в киберпространстве подтверждают как общеизвестный пример опубликованные "Общие положения киберстратегии Минобороны США". В них, в частности, указывается, что американские военные планируют проводить кибероперации с целью сбора разведданных и наращивания военного потенциала на случай полномасштабного кризиса, а также осуществлять операции в рамках проактивной киберобороны для пресечения, предупреждения и противодействия враждебной активности в киберпространстве, даже если такая активность не достигает порога применения силы по смыслу международного права. В обстановке же "военного времени" Вооруженные Силы США задействуют "наступательный киберпотенциал" и "инновационные решения" для проведения киберопераций", - отметил Владимир Арчаков.

"Минобороны США рассматривает операции в киберпространстве как важный элемент достижения превосходства над потенциальным противником. Руководство стран - членов НАТО и ЕС по примеру США последовательно продвигает концепцию "проактивной киберобороны" в качестве наиболее действенного механизма превентивного выявления и сдерживания киберугроз потенциального противника в мирное время, - подчеркнул заместитель государственного секретаря. - Суть принятого подхода к киберобороне заключается в повседневном проведении киберопераций наступательного характера без их перерастания в вооруженную агрессию. Вместе с тем допускается возможность реагирования на враждебные кибератаки, которые причиняют ущерб людям либо объектам, как на вооруженную агрессию, что, на наш взгляд, неприемлемо".-0-