Арчаков: руководство стран НАТО и ЕС по примеру США продвигает концепцию "проактивной киберобороны"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 18 декабря 2021
Минск 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:39 Беженец в ТЛЦ: возможно, слова польского солдата заставят Европу иначе взглянуть на нашу проблему Общество
14:31 Более 1,2 тыс. будущих медиков получили благодарности ректора БГМУ по случаю 100-летия вуза Общество
14:21 В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека Происшествия
14:15 В Минске супруги после звонка лжесотрудника банка потеряли $32 тыс. и 28 тыс. евро Происшествия
14:06 Макей: Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО Политика
14:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1655 пациентов с COVID-19, выписаны 1805 Общество
13:58 Макей: Запад поучает нас демократии, но сам же нарушает все мыслимые нормы международного права Политика
13:48 Детский фонд во время акции "Наши дети" организует для ребят мероприятия во всех областях страны Общество
13:38 В Минске ажиотаж на одежду с цитатами Лукашенко: берут даже по 40 коробок Президент
13:30 Минские "Цмокi" проиграли баскетболистам "Енисея" в матче Единой лиги ВТБ Спорт
13:16 На озере Селище в Ушачском районе спасли провалившегося под лед рыбака Происшествия
13:04 Эксперт о масштабном соцопросе: белорусы видят стремление силовых структур к обеспечению безопасности страны Общество
12:56 Арчаков: руководство стран НАТО и ЕС по примеру США продвигает концепцию "проактивной киберобороны" Общество
12:50 Андрейченко: интервью Эмиля Чечко подтверждает неоправданную жестокость польских властей к мигрантам Политика
12:40 Четыре белорусские биатлонистки выступят в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси Спорт
12:31 Коронавирусом заразился примерно каждый 30-й житель Земли В мире
12:21 Арчаков: вблизи госграницы Беларуси увеличилась интенсивность полетов разведывательной авиации США Общество
12:21 ФОТОФАКТ: Карнавал Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Новобелицком районе Гомеля Регионы
12:10 Два человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика в Островецком районе Происшествия
12:00 Более 420 безработных получили опыт практической работы через службу занятости Общество
11:59 Первый магазин с мерчем от Лукашенко открылся в Минске Президент
11:46 Беженцы в ТЛЦ: мы хотим лучшей жизни для наших детей Общество
11:36 Молодечно принимает решающий этап женского Кубка Беларуси по баскетболу Спорт
11:27 В Пинске легковушка насмерть сбила пешехода Происшествия
11:18 Гигин о действиях Польши: белорусам не впервой сбивать шляхетскую спесь Общество
11:04 Мокрый снег с дождем и туман ожидаются в Беларуси 19 декабря Общество
10:47 Старейшая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет В мире
10:39 Белорусские хоккеисты проведут решающий матч за выход в элитный дивизион молодежного ЧМ Спорт
10:25 Испытания американской гиперзвуковой ракеты завершились неудачей Технологии
10:12 Эксперт: масштабный соцопрос показал, насколько люди удовлетворены проводимой госполитикой Общество
Все новости
Все новости
Общество
18 декабря 2021, 12:56

Арчаков: руководство стран НАТО и ЕС по примеру США продвигает концепцию "проактивной киберобороны"

Владимир Арчаков. Фото из архива
Владимир Арчаков. Фото из архива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство стран - членов НАТО и ЕС по примеру США последовательно продвигают концепцию "проактивной киберобороны" в качестве наиболее действенного механизма превентивного выявления и сдерживания киберугроз потенциального противника в мирное время. Это отметил в интервью журналу "Национальная оборона" заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Владимир Арчаков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Понятие "кибервойна" не только вошло даже в обывательский обиход, но и реально закладывается в способы разрешения межгосударственных противоречий и даже конфликтов. Причем за последние два десятилетия за рубежом системно проработаны подходы к использованию информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях, и это находит прямое отражение в целом ряде концептуальных документов - стратегиях и концепциях национальной безопасности, киберстратегиях, доктринах киберопераций военных ведомств, руководящих и методических документах развитых стран", - рассказал Владимир Арчаков.

Он обратил внимание: кибероперации относятся к полноценным инструментам защиты национальных интересов наряду с дипломатическими, военными, экономическими, финансовыми и правоохранительными мерами. "Кибервойска реорганизуются в самостоятельный компонент вооруженных сил. Конечно, определяющее влияние на деятельность стран НАТО, ЕС в киберпространстве оказывает лидирующая роль США в развитии теории и практики ведения соответствующих противоборств", - сказал заместитель госсекретаря.

"Кардинальный пересмотр приоритетов военно-политического руководства США в сторону наступательных, превентивных силовых действий в киберпространстве подтверждают как общеизвестный пример опубликованные "Общие положения киберстратегии Минобороны США". В них, в частности, указывается, что американские военные планируют проводить кибероперации с целью сбора разведданных и наращивания военного потенциала на случай полномасштабного кризиса, а также осуществлять операции в рамках проактивной киберобороны для пресечения, предупреждения и противодействия враждебной активности в киберпространстве, даже если такая активность не достигает порога применения силы по смыслу международного права. В обстановке же "военного времени" Вооруженные Силы США задействуют "наступательный киберпотенциал" и "инновационные решения" для проведения киберопераций", - отметил Владимир Арчаков.

"Минобороны США рассматривает операции в киберпространстве как важный элемент достижения превосходства над потенциальным противником. Руководство стран - членов НАТО и ЕС по примеру США последовательно продвигает концепцию "проактивной киберобороны" в качестве наиболее действенного механизма превентивного выявления и сдерживания киберугроз потенциального противника в мирное время, - подчеркнул заместитель государственного секретаря. - Суть принятого подхода к киберобороне заключается в повседневном проведении киберопераций наступательного характера без их перерастания в вооруженную агрессию. Вместе с тем допускается возможность реагирования на враждебные кибератаки, которые причиняют ущерб людям либо объектам, как на вооруженную агрессию, что, на наш взгляд, неприемлемо".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЕС НАТО Совбез
Новости рубрики Общество
Беженец в ТЛЦ: возможно, слова польского солдата заставят Европу иначе взглянуть на нашу проблему
Фото из архива Более 1,2 тыс. будущих медиков получили благодарности ректора БГМУ по случаю 100-летия вуза
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1655 пациентов с COVID-19, выписаны 1805
Фото из архива Детский фонд во время акции "Наши дети" организует для ребят мероприятия во всех областях страны
Алексей Авдонин. Фото из архива Эксперт о масштабном соцопросе: белорусы видят стремление силовых структур к обеспечению безопасности страны
Владимир Арчаков. Фото из арихива Арчаков: вблизи госграницы Беларуси увеличилась интенсивность полетов разведывательной авиации США
Главное
Лукашенко о погибших героях: прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории Беларуси
Первый магазин с мерчем от Лукашенко открылся в Минске
Андрейченко: интервью Эмиля Чечко подтверждает неоправданную жестокость польских властей к мигрантам
Беженцы в ТЛЦ: мы хотим лучшей жизни для наших детей
Топ-новости
Макей: Запад поучает нас демократии, но сам же нарушает все мыслимые нормы международного права
Более 420 безработных получили опыт практической работы через службу занятости
Эксперт: масштабный соцопрос показал, насколько люди удовлетворены проводимой госполитикой
Илья Шиманович выиграл золото ЧМ по плаванию на короткой воде
Арчаков: вблизи госграницы Беларуси увеличилась интенсивность полетов разведывательной авиации США
Детский фонд во время акции "Наши дети" организует для ребят мероприятия во всех областях страны
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1655 пациентов с COVID-19, выписаны 1805
Шпаковский: если бы в мире право что-то значило, то трибунал для руководства Польши был бы все ближе
Эмиль Чечко: никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили
Сенаторы ратифицировали соглашение между Беларусью и РФ о перевалке нефтепродуктов через российские порты
Главы СК Беларуси и России подписали программу сотрудничества на 2022-2023 годы
Благотворительный телемарафон "Согреем детские сердца" стартовал в Могилевской области
День белорусского кино и 50-летие отечественной анимации отметили в Минске
Прощание с Василием Мичуриным состоится 19 декабря в Доме офицеров
ЦИК Беларуси провел первое заседание в обновленном составе
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.