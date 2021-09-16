Ардашев: уровень аритмологической помощи в Беларуси чрезвычайно высок

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень аритмологической помощи в Беларуси чрезвычайно высок, заявил журналистам генеральный директор Евразийской аритмологической ассоциации Андрей Ардашев (Москва, Россия) во время второго съезда Евразийской аритмологической ассоциации и восьмого съезда кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы можем делиться в этом случае только своим собственным опытом. Мы видели центры. Принимали участие в лечении целого ряда больных, проводили мастер-классы. Поэтому у нас нет ни малейшего сомнения, что уровень аритмологической помощи в Беларуси чрезвычайно высок. Для этого есть все ресурсы. И самое главное - есть люди. Человеческий фактор - это колоссальная вещь. Более того, идет работа, в том числе в ней принимает участие и наша ассоциация, по разработке новых программ обучения согласно самым наивысшим общемировым стандартам качества", - рассказал Андрей Ардашев.

Второй съезд Евразийской аритмологической ассоциации и восьмой съезд кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси проходят 16 и 17 сентября в Белорусском государственном медицинском университете. Участвуют специалисты из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Канады, Аргентины и других стран.

На пленарном заседании прозвучат доклады докторов медицинских наук из Беларуси, России и Украины по современной тактике лечения фибрилляции предсердий, стратификации риска и профилактике внезапной сердечной смерти, повышению эффективности лечения хронической сердечной недостаточности, в том числе хирургическому лечению, тактике защиты органов-мишеней в период пандемии COVID-19. Пройдет конкурс молодых ученых имени академика Г.И.Сидоренко "Вперед к познаниям, молодежь!".

По словам гендиректора ассоциации, форум позволит специалистам обменяться опытом. "И, может быть, в этом обмене опытом мы найдем более ясные, четкие, простые решения, более эффективные пути помощи нашим пациентам, - отметил он. - Гостеприимная белорусская земля стала домом для нашей международной ассоциации, которая во главу угла ставит проблему профилактики и предотвращения внезапной сердечной смерти. Это колоссальная кардиологическая проблема. К сожалению, этот драматический сценарий течения заболевания убирает из жизни самых активных молодых людей. И очень важно разработать меры профилактики и принять конкретные действия для того, чтобы профилактировать эти грозные исходы и не дать молодому здоровому человеку умереть внезапной смертью. Об этом мы будем в том числе говорить, обмениваться мнениями".

Организовали мероприятие Евразийская аритмологическая ассоциация, Министерство здравоохранения Беларуси, республиканский научно-практический центр "Кардиология", Белорусский государственный медицинский университет.-0-