Арт-мастерские "Нескучные каникулы" организовали для детей онлайн

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр художественного творчества детей и молодежи запускает трансмедиапроект "Нескучные каникулы" для детских оздоровительных лагерей, сообщили БЕЛТА организаторы.

На образовательной платформе Moodle начали работу девять онлайн-арт-мастерских. Это образовательный и творческий комплекс увлекательных занятий по различным направлениям художественного творчества: вокал, хореография, декоративно-прикладное творчество, мультипликация, изобразительное искусство. Каждый из курсов включает теоретические и практические занятия для детей разных возрастов.

Так, для начинающих керамистов организованы курсы "Курочка Ряба. Лепка. Керамика". На курсе "Беларускія дзіцячыя забавы і гульні" можно познакомиться с детским белорусским фольклором, "Твой кукольный театр" - создать мобильный домашний перчаточный театр. Изготовить цветы из бумаги и флористический декор помогут на курсе "БуМагия". Вокалу научат во время "Путешествия в страну Пения", а создавать мультфильм в технике стоп-моушн - на курсе "Мультипликация". "Маляванка-набіванка" посвящена дизайну и украшению летних аксессуаров (бандана, сумка, футболка), "Незнакомая планета" познакомит с нетрадиционными художественными техниками (выдувание, процарапывание, обрывания бумаги). Мини-курс "Грация" направлен на развитие гибкости и укрепление мышц тела.-0-