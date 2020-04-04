Ассоциация школьного спорта создана в Беларуси

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана ассоциация школьного спорта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

Белорусская ассоциация школьного спорта зарегистрирована решением Министерства юстиции от 13 марта № 44. Она является добровольным объединением общественных, коммерческих или некоммерческих организаций, в том числе учреждений общего среднего образования, занимающихся развитием и популяризацией видов спорта.

Задачами ассоциации являются пропаганда спорта и здорового образа жизни среди школьников, организация проведения и участия их в спортивных и спортивно-массовых мероприятиях, поощрение талантливых обучающихся, показавших высокие спортивные результаты на международном и республиканском уровне, содействие привлечению инвестиций для развития спортивных объектов учреждений общего среднего образования. Кроме того, ее деятельность будет направлена на осуществление сотрудничества и поддержание контактов с другими национальными ассоциациями (союзами) школьного спорта, Международной федерацией школьного спорта. Ассоциация также будет участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере развития спорта в учреждениях общего среднего образования.-0-