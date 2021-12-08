Атаманов: Беларусь будет жить своим умом, а не советами западных "демократов"

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет жить своим умом, а не советами западных "демократов". На это обратил внимание член совета Коммунистической партии Беларуси Георгий Атаманов в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Идет новый вариант войны - информационно-идеологической и экономической. Уже воевать оружием смысла нет. А вот воздействовать на сознание, вынуть из сердца любовь к своей родине и заставить думать, что здесь все плохо, - это мы уже проходили", - заметил Георгий Атаманов.

По его словам, отвечать на такие недружественные действия надо "собственным внутренним развитием и уважением к себе". "И жить своим умом, а не советами "демократов", которые нам насаждают так называемые свободу, права человека. Где они есть? - задал политик риторический вопрос. - Мы должны быть самодостаточны".-0-