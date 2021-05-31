Атлеты университета МЧС выиграли открытый Кубок Победы по гиревому марафону

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями открытого Кубка Победы по гиревому марафону стали атлеты из Университета гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

Спортивные состязания прошли в Барановичах и собрали более 40 спортсменов из всех областей страны. В одной из самых престижных дисциплин - "рывок гири весом 24 кг в течение 15 минут" - у спортсменов из университета МЧС сразу две золотых и одна бронзовая медаль.

В возрастной группе до 21 года с результатом в 320 рывков (7680 кг) победителем стал курсант факультета техносферной безопасности Дмитрий Александров, а в возрастной группе 40-49 лет с результатом в 344 рывка (8265 кг) победу одержал старший преподаватель кафедры пожарной аварийно-спасательной подготовки УГЗ Владимир Демьянов. Он же является тренером сборной команды спасательного вуза.

Кроме того, в этой же дисциплине в возрастной группе до 21 года бронзовым призером с 265 рывками (6360 кг) стал курсант факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алексей Мулярчик.

В дисциплине "рывок гири весом 12 кг в течение 15 минут" среди женщин в возрастной группе до 29 лет золотую медаль завоевала курсант факультета техносферной безопасности Елизавета Попко. Она выполнила 363 рывка (4356 кг).

Завоеванные медали позволили сборной Университета гражданской защиты МЧС стать лидером и выиграть открытый Кубок Победы по гиревому марафону. На втором месте оказались атлеты из Военной академии. По решению оргкомитета командное третье место было исключено из турнира.

Белорусский гиревой марафон активно начал развиваться в конце 1990-х. Беларусь совместно с Россией и Францией стала инициатором создания Международной федерации гиревого марафона, штаб-квартира которой базируется в Лионе. В 2016 году Минск принимал чемпионат мира по гиревому марафону. Тогда в турнире приняли участие атлеты из 15 стран.-0-

Фото Университета гражданской защиты МЧС