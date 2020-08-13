Атрашкевич: путь насилия - это не путь Беларуси

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Путь насилия - это не путь Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич.

"Мне бы очень хотелось, чтобы эта ситуация в ближайшее время нормализовалась, чтобы на улицах наших городов восстановился порядок, мы вернулись к привычному образу жизни, могли спокойно работать. Мы никогда не противостояли внутри общества друг другу. Поэтому, какие бы разные позиции ни были у людей, надо найти единую точку для того, чтобы общество развивалось дальше эволюционным путем, а не революционным. Я за мир, за светлую, яркую Беларусь и за братские отношения внутри страны", - сказала Елена Атрашкевич.

По ее словам, свое мнение надо высказывать не на площадях. "Это должны быть дебаты, диспуты. Тем более что страной были предоставлены площадки накануне выборов для высказывания различных точек зрения. Путь насилия - это не путь Беларуси", - отметила председатель союза.-0-