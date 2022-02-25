Авдонин: Украиной управляет псевдовласть, ориентированная сугубо на выполнение задач НАТО

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украиной сейчас управляет псевдовласть, ориентированная сугубо на выполнение задач НАТО. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"Когда мы говорим о специальной операции, которую сейчас проводит Российская Федерация на территории нашей восточной соседки, надо понимать, что эта операция не военная в классическом плане. Фактически это операция по приведению к миру и восстановлению конституционного строя", - сказал Алексей Авдонин.
По его мнению, конституционного строя в Украине не было. "Там была псевдовласть, ориентированная сугубо на выполнение задач НАТО либо задач Вашингтона, либо Лондона. Поэтому то, что сейчас реализует Российская Федерация, - это возврат к государственности и конституционному строю, который будет направлен на обеспечение прав и свобод граждан Украины", - заявил политолог.-0-