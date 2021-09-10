Авдонин: успешный опыт регионов нужно выводить на национальный уровень

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум "Беларусь адзіная" показал свою эффективность, заявил сегодня журналистам аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Форум "Беларусь адзіная" сам по себе уникален, потому что обычно такие мероприятия на постсоветском пространстве проводились в обратном ключе, когда делегаты из разных регионов приезжали в столицу и проводили диалог с теми или иными экспертами, вырабатывая определенные решения. Здесь мы построили работу в совершенно ином ключе. Мы сами приезжали в регионы и выстраивали диалог таким образом, чтобы это была не лекция экспертов, медийного сообщества, а была налажена двусторонняя связь, ориентированная на понимание, чем живут регионы, какие проблемы их волнуют и что надо сделать, чтобы они взаимодействовали друг с другом", - отметил Алексей Авдонин.

Опыт проведения региональных встреч, как отметил эксперт, показал главное - у каждого региона есть успешные истории. "Как работать в жестких условиях санкционной политики, как вырабатывать решения в социальной, политической, экономической сферах, как управлять предприятиями - этот опыт носит местный характер. Вместе с тем эти результаты предельно важны для нашей республики и требуют выведения на национальный уровень, в том числе в рамках проведения совместных встреч, обмена успешными историями по работе в современных, совершенно необычных и сложных условиях", - сказал он.

Говоря о работе своего блока, связанного с вопросами экономической безопасности с применением современных технологий коммуникации, политолог подчеркнул: "Мы видим, что в обществе, регионах есть высокая потребность в демонстрации и популяризации новых методов коммуникации, ориентированных на прямой диалог с аудиторией, трудовыми коллективами. Пояснение тех ключевых тенденций, которые сейчас формируются в мировой экономике и политике, в нашем регионе, прямой диалог с людьми устраняют возможные недопонимания, отвечают на их вопросы, тем самым это не дает возможности нашим оппонентам заполнять информационный вакуум", - пояснил он.

"Мероприятие важное, оно показало свою эффективность. Большое спасибо регионам за то, что нас поддержали, сформировали большие аудитории для обсуждения вопросов по разным направлениям. Была проделана большая работа в том числе и местными органами власти", - заключил Алексей Авдонин.

Форум "Беларусь адзіная" приурочен к Году народного единства. Серия встреч прошла в августе-сентябре в формате диалога, в них приняли участие свыше 2,5 тыс. человек.-0-