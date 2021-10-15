Авдонин: Запад пытался захватить Беларусь обманным способом, но у него не получилось

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад пытался захватить Беларусь обманным способом и манипуляциями, но у него не получилось. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Самый главный аспект в риторике политических деятелей стал в чем: фактически все начали говорить без какой-либо политкорректности, политес ушел. А когда уходит политес, это говорит о том, что уже четко определены интересы и цели двух сторон. Следующий этап - это уже открытое противостояние. Но все понимают, что войны на территории Европы никто не хочет. Хотели захватить Беларусь фактически обманным способом, манипуляциями - не получилось", - заявил Алексей Авдонин.

По мнению политолога, США сейчас толкают Европу к войне на своей же территории, однако европейский политический истеблишмент все же тормозит этот процесс. Там, считает аналитик БИСИ, понимают, что любая война - это ослабление и Европы, и России во благо англо-саксонского мира.

"США, Великобритания не доверяют европейским партнерам. Понимают, что европейские партнеры уже начинают осознавать значимость интеграции с Россией - энергетической, финансовой, геополитической. Это, естественно, большой удар для идеи евроатлантического партнерства", - заметил Алексей Авдонин.-0-