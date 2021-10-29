Авхукова: разница в розничной стоимости одного и того же лекарства может составлять до 30%

С начала 2021 года по поручению главы государства сотрудники КГК совместно с представителями МАРТ и Минздрава ежемесячно проводят контрольные мероприятия, отслеживая рост цен на лекарственные препараты в аптечных сетях.

- Комитет госконтроля мониторит 270 различных аптечных сетей и отслеживает цены по 2,5 тыс. наименований лекарственных средств. И если в январе - марте мы отмечали значительный рост цен на отдельные препараты, то где-то с апреля уже видим их замедление. Так, цены по 80% наименований остаются практически на прежнем уровне, по 12% наблюдается снижение и только по 8% - рост, - отмечает начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Юлия Авхукова.

Основные причины, которые вызвали рост цен на начальном этапе, - применение максимальных торговых и оптовых надбавок, увеличение стоимости производителями, изменение законодательства в части введения налога на добавленную стоимость и инфляционные процессы, связанные с изменением курсов иностранных валют.

Также, анализируя цены в аптечных сетях, сотрудники Комитета госконтроля заметили, что разница в розничной стоимости одного и того же лекарства может составлять до 30%.

- Уделили этому вопросу особое внимание, и выяснилось, что некоторые оптовые организации, получающие финансовую скидку от производителей, одним аптечным сетям отпускают препараты, уменьшая их стоимость на предоставляемую скидку, а другим по полной цене. Как это работает на практике, можно посмотреть на примере препарата "Ксарелто". У производителя его закупают две белорусские оптовые организации, которые обеспечивают им все аптечные розничные сети. Производитель дает абсолютно одинаковую скидку, но один оптовик формирует цену, исходя из фактической оплаты, то есть отнимая скидку, а второй, допустим, в свои сети продает за минусом скидки, а все остальным - по цене без учета скидки. Вот и получается, что летом в одних аптеках "Ксарелто" мог стоить примерно Br143, а в других - Br188. И такая разбежка фиксируется на абсолютно разные препараты. К слову, в настоящее время стоимость этого препарата снижена: он предлагается в аптеках в основном по Br135, - объясняет Юлия Авхукова.

Чтобы устранить формирование подобного дисбаланса между ценами на одно и то же лекарство одного и того же производителя, были внесены изменения в указ Президента №366 "О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику", который определял, что цены на лекарства формируются за минусом предоставленных скидок.

- В начале октября был опубликован указ Президента №383, который изменил порядок формирования цен. Он вступил в силу 18 октября. Теперь импортеры обязаны при формировании отпускной цены уменьшать ее на размер скидки, предоставленной производителем (поставщиком). Основной посыл изменения законодательства заключается в том, чтобы все-таки те скидки, которые предоставляют производители оптовым организациям, оказали влияние на формирование доступного для населения уровня цен в розничных аптечных сетях и способствовали их выравниванию, - добавила Юлия Авхукова.

Комитет государственного контроля продолжит контроль за обоснованностью формирования цен в оптовом звене.

Вадим Банный,

газета "7 дней".-0-