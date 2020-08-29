Авиакомпания Etihad Airways возобновила полеты в Минск

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания Etihad Airways возобновила регулярные полеты в Национальный аэропорт Минск. Сегодня самолет Airbus А320 прибыл в белорусскую столицу рейсом из Абу-Даби в 14.05, после чего отправится в обратном направлении, сообщили БЕЛТА в отделе по связям с общественностью РУП "Национальный аэропорт Минск".

Вынужденная пауза в полетной программе компании Etihad Airways из-за COVID-19 и закрытых границ продолжалась с 24 марта. В дальнейшем по маршруту Абу-Даби - Минск - Абу-Даби планируется выполнение трех рейсов в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Национальный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов авиакомпания Etihad Airways является одной из самых молодых в мире. Регулярные полеты в Национальный аэропорт Минск она начала выполнять с августа 2018 года. Многие пассажиры используют Абу-Даби в качестве транзитной точки для путешествий в Азию. Перед планированием полета пассажирам рекомендуется ознакомиться с возможными ограничениями на въезд в страну назначения, для чего нужно обратиться в уполномоченные органы страны прилета.-0-