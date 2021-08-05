Авиакомпания Georgian Airways с 11 августа возобновит регулярные рейсы из Тбилиси в Минск

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания Georgian Airways с 11 августа возобновит регулярные рейсы по маршруту Тбилиси - Минск - Тбилиси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Национального аэропорта Минск.

Полеты будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям на Boeing 737-700/800 вместимостью 180 пассажиров.

Вылет из Международного аэропорта Тбилиси - в 08.50, прибытие в Национальный аэропорт Минск - в 10.40. Обратный вылет из Минска - в 11.40, прилет в Тбилиси - в 15.20.

Авиакомпания уже имеет опыт полетов в Беларусь. Она выполняла регулярные рейсы из Тбилиси в Минск с 2007 по 2011 года, говорится в сообщении.-0-