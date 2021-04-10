Авраменко: озеленение вдоль автодорог - одна из ключевых задач ведомства

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный аппарат Министерства транспорта и коммуникаций во главе с министром Алексеем Авраменко, а также представители РУП "Минскавтодор-Центр" сегодня приняли участие в республиканской акции "Неделя леса". Они высадили липы на территории, прилегающей к автодороге Р28 Минск - Молодечно, на участке недалеко от "Линии Сталина", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

"Озеленение вдоль автомобильных дорог - одна из ключевых задач в работе ведомства. Важно преобразить обочины, сделать их украшением дорог и ландшафтов страны в целом. К тому же Беларусь всегда славилась своей уникальной природой. И благодаря таким акциям мы можем не только помочь сохранить, но и приумножить ее красоту. Каждый, кто принял участие в данной инициативе, безусловно, внес большой вклад в защиту окружающей среды", - отметил Алексей Авраменко.

Он также подчеркнул, что белорусские леса - это национальное достояние, которое играет не только существенную экологическую роль, но и занимает важные позиции в экономике и социальной сфере.

Акция "Неделя леса" проходит в Беларуси с 3 по 10 апреля. В этом году она организована в 14-й раз и приурочена к Году народного единства.

Место проведения акции - объекты всех регионов Беларуси. Добровольцы могут посадить дерево, заложить памятную аллею, сквер, привести в порядок места отдыха в лесу.

В 2020 году руками волонтеров было высажено более 23 млн деревьев. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, ель и береза. Новый лес был создан на площади около 5,5 тыс. га. Всего работы были организованы на 2332 объектах.

Главная цель акции "Неделя леса" - привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением.-0-