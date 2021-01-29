Авсиевич: в Национальном детском технопарке мы будем развивать у школьников стартап-мышление

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном детском технопарке мы будем развивать у школьников стартап-мышление. Такое мнение во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА высказал декан факультета информационных технологий и робототехники Белорусского национального технического университета Андрей Авсиевич.

"Все факультеты БНТУ будут задействованы в работе секций Национального детского технопарка. Первая секция - робототехника. Мы будем развивать беспилотные аппараты, робототехнику для промышленности и двойного назначения, систему умного дома. Сейчас отдельным направлением может быть робототехника, применяемая для борьбы с пандемией коронавируса, - рассказал Андрей Авсиевич. - В первую очередь, мы будем стараться максимально развивать у школьников стартап-мышление. Все-таки ребята 9, 10, 11 класса уже достаточно взрослые. Мы им дадим необходимую теоретическую базу. Они увидят, что можно сделать, смогут предложить свои какие-то идеи и возможные устройства".

Декан отметил, уже отбор показал, насколько интересные ребята придут обучаться в технопарк. "Дети будут разные: кто-то практик, кто-то с хорошей теоретической базой. Будем стараться у каждого из них развить максимальные возможности, чтобы мы уже через несколько лет увидели конкретный результат в национальной экономике. Такие высокие задачи будем постепенно решать, начиная с первой смены", - добавил он.

В соответствии с указом Президента с 1 января 2021 года в стране начал функционировать Национальный детский технопарк. Его основная цель - поддержка одаренных учащихся, развитие у них интереса к научной, научно-технической, инновационной деятельности. В сменах обучение по программе дополнительного образования одаренных детей и молодежи будут проходить 30 учащихся 9-11 классов учреждений общего среднего образования изо всех регионов страны в составе трех групп численностью до 10 человек каждая. Первая образовательная смена стартует 31 января.-0-

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