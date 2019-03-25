Автоматизированная система "Расчет ЖКУ" будет усовершенствована

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоматизированная система "Расчет ЖКУ", или единая информационная система расчетов за потребленные населением жилищно-коммунальные услуги, будет усовершенствована. Об этом в интервью газете "Рэспублiка" сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило, передает БЕЛТА.

"Сейчас совершенствуется автоматизированная информационная система "Расчет ЖКУ". В нее внедряются современные информационно-коммуникационные технологии и дополнительные информационные сервисы. То есть НКФО "ЕРИП" планирует создать личный кабинет пользователя. Человек сможет отслеживать платежи по своему лицевому счету, уточнять детализацию потребления услуг ЖКХ, вводить показания приборов учета, - рассказал Геннадий Трубило. - Расширятся функциональные возможности и дополнительные информационные сервисы в автоматизированной системе "Диспетчерская", на интернет-портале 115.бел. Также в этом году коммунальные службы планируют установить в многоквартирных домах более 6 тыс. систем автоматизации и диспетчеризации, заменить около 4 тыс. лифтов с установкой систем видеонаблюдения".

Для хранения данных, собранных в жилфонде дистанционно, планируется создать единую унифицированную республиканскую платформу интеллектуальных зданий, а также единого республиканского оператора аппаратно-программного комплекса, ответственного за работу платформы.-0-