Азербайджан представит военную продукцию в отдельном павильоне на MILEX 2019

11 мая, Баку /БЕЛТА - Trend/. Азербайджан будет представлен на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2019 отдельным павильоном, где будет демонстрировать свою военную продукцию. Об этом сообщило Министерство оборонной промышленности Азербайджана.
MILEX 2019 состоится в Минске 15-18 мая при организационной поддержке Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. Выставка является одной из крупнейших в восточно-европейском регионе, проводится каждые два года, начиная с 2001 года. В Минск от Азербайджана отправится большая делегация во главе с заместителем министра оборонной промышленности Яхьей Мусаевым.
В национальном павильоне Азербайджана будет демонстрироваться ориентированная на экспорт продукция, производимая на предприятиях миноборонпрома: снайперские винтовки, автоматы, штурмовые пулеметы, гранатометы, минометы, боеприпасы и др. -0-
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