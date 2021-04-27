Байнев: политика санкций подрывает устои свободной рыночной экономики

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политика санкций де-факто подрывает устои свободной рыночной экономики. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал заведующий кафедрой инноватики и предпринимательской деятельности БГУ доктор экономических наук, профессор Валерий Байнев.

"Если рассматривать эффективность нынешних антибелорусских санкций с точки зрения достижения целевого результата, которого добиваются их возобновлением США, то она со стопроцентной вероятностью заведомо нулевая. Потому что никто в нашей стране не пойдет ни на повторные выборы-перевыборы, ни на то, чтобы выпустить совершивших уголовные преступления местных "активистов", отчего-то именуемых на Западе "политзаключенными". А вот вред мировой экономике антибелорусские, антироссийские и любые другие санкции наносят ощутимый, поскольку они де-факто являют собой неприкрытые акты антирыночного авторитаризма, когда в сугубо экономические процессы вклиниваются откровенно неэкономические факторы, - уверен экономист. - По данному поводу любой более или менее прилежный второкурсник экономического вуза бойко скажет, что всякое авторитарное вмешательство в действие свободных рыночных сил удаляет ситуацию на рынке от точки равновесия, в которой обеспечивается максимально эффективное расходование ограниченных ресурсов. Тем самым США своими санкциями, которые они в последнее время стали раздавать направо и налево всем без разбору, с одной стороны, подрывают свой и без того изрядно покореженный в последнее время имидж страны - оплота демократии и свободного рынка. И в этом Штаты походят на известную пушкинскую "унтер-офицерскую вдову, которая взяла и сама себя высекла".

С другой стороны, считает Валерий Байнев, политика санкций де-факто подрывает устои свободной рыночной экономики, снижая эффективность расходования дефицитных ресурсов, нанося тем самым вред экологической системе планеты, а в итоге препятствуя устойчивому развитию всей цивилизации.

"Такие вот серьезные выводы можно сделать из факта введения тех несерьезных ограничений, которыми наградили нашу страну возомнившие о себе невесть что американцы. Вместе с тем если подойти к этой проблеме по-философски, то вся организованная с Запада чехарда с введением, приостановлением, возобновлением санкций принесла Беларуси лишь пользу, став для нас хорошим уроком. Выучив его, мы должны наконец-то стать принципиальными и научиться определять, кто нам друг, а кто таковым лишь коварно прикидывается", - резюмировал профессор.-0-