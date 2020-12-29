Банк данных исполнительных производств заработает 1 января 2021 года

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января 2021 года начнет функционировать банк данных исполнительных производств. Это предусмотрено положениями указа от 19 ноября 2019 года №418. Такая информация размещена на сайте Минюста, сообщает БЕЛТА.

Банк данных исполнительных производств предназначен для предоставления заинтересованным сведений об исполнительных производствах. Перечень таких сведений, а также объем их предоставления установлены пунктами 5 и 16 Положения о банке данных исполнительных производств, утвержденным указом №418.

Например, гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, которые являются сторонами исполнительного производства, предоставят такие сведения, как содержание требований исполнительного документа, сумма задолженности и сумма, взысканная по исполнительному производству, совершенные исполнительные действия, принятые меры по обеспечению исполнения исполнительного документа и др.

Сведения из банка данных будут предоставляться на возмездной основе. Будут и исключения. Предоставят такую информацию безвозмездно сторонам исполнительного производства - гражданам, но не чаще одного раза в месяц, а также нотариусам, судам, иным государственным органам, бюджетным организациям.-0-