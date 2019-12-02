Банк ВТБ (Беларусь) проводит рекламную игру "4 шага к мечте с ВТБ и Visa!"

Банк ВТБ (Беларусь) представил новую рекламную игру "4 шага к мечте с ВТБ и Visa", принять участие в которой могут держатели карточек Visa банка.

В трех этапах рекламной игры будут разыграны современные гаджеты, денежные сертификаты онлайн-гипермаркета "21vek.by", а также главный приз - 10 000 рублей.

К участию в рекламной игре допускаются держатели карточек международной платежной системы Visa, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), за исключением корпоративных карточек Visa Business.

Период проведения игры: 02.12.2019 - 02.04.2020, включая период вручения призов. Подробнее с правилами проведения рекламной игры можно ознакомиться на сайте банка.

Размещение рекламы на БЕЛТА