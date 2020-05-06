Банки выделили на помощь медикам в борьбе с коронавирусом более Br2,2 млн

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские банки оказали помощь медикам в борьбе с пандемией на сумму более Br2,2 млн, сообщили БЕЛТА в Ассоциации белорусских банков.

Банки и организации - члены ассоциации в марте - апреле выделили средства учреждениям здравоохранения либо приобрели и передали им медицинскую технику и оборудование (в частности, аппараты искусственной вентиляции легких, системы обогрева больных, дефибрилляторы, пульсоксиметры), средства дезинфекции и индивидуальной защиты медперсонала.

Помощь оказывается медучреждениям по всей стране. В частности, банки перечислили около Br570 тыс. на благотворительный счет Министерства здравоохранения. Беларусбанк оказывает поддержку десяткам столичных и районных больниц, Белинвестбанк безвозмездно поставляет 100 тыс. масок в 40 медицинских учреждений, Банк БелВЭБ закупает аппараты искусственной вентиляции легких и помогает больницам Витебской области, а Банк ВТБ (Беларусь) поддерживает Белорусское общество Красного Креста. Дополнительно значительную помощь оказывают собственники, дочерние структуры, профсоюзные и другие общественные организации банков.

Также реализуются благотворительные акции.

"Принимая во внимание сложную эпидемиологическую обстановку и осознавая социальную ответственность бизнеса, все белорусские банки и другие организации финансового сектора страны активно помогают нашим медикам в борьбе с коронавирусом, - отметила исполняющая обязанности председателя Ассоциации белорусских банков Анна Ковалева. - И эта помощь будет продолжена".-0-