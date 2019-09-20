Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 21 сентября

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 21 сентября, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

В промежуток времени с 2.00 до 5.00 Банковский процессинговый центр будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании.

В указанный интервал возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,1 млн карточек, к нему подключены 81,4 тыс. организаций торговли и сервиса, 125,6 тыс. платежных терминалов, почти 2,5 тыс. банкоматов и более 2,4 тыс. инфокиосков.-0-