28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 29 января, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

29 января с 03.20 до 04.00 центр будет проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе.

В это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов.-0-