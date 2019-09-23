Банкротство туроператора Thomas Cook напрямую не скажется на белорусских туристах - Минспорт

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банкротство старейшего в мире туроператора Thomas Cook напрямую не скажется на белорусских туристах, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич.

"На белорусских туристов эта ситуация не влияет. Насколько мне известно, напрямую с Thomas Cook у нас не работали, это получалось дороже", - сказал Виталий Грицевич.

В настоящее время все предстоящие рейсы отменяются, путевки Thomas Cook считаются недействительными. Сейчас на отдыхе находятся около 600 тыс. клиентов компании.

"Если среди них и есть белорусы, то, скорее всего, их единицы. Вероятно, они брали у компании не сами туры, а, например, проживание в отеле или отдельно взятый перелет. Такую ситуацию нельзя исключать", - добавили в Минспорта и туризма.

Компания Thomas Cook ведет свою историю с 1841 года, когда она начала организовывать железнодорожные экскурсии. Ежегодное количество клиентов составляло около 20 млн туристов. 23 сентября компания заявила о прекращении работы.-0-