Басков проведет 10 ноября личный прием граждан

Дмитрий Басков. Фото из архива
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Басков проведет 10 ноября с 15.00 до 20.00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: г. Минск, пр.Победителей, 20, корп. 3 (Федерация хоккея Республики Беларусь). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Личный прием будет вестись по предварительной записи. Запись на прием осуществляется по телефону 8 (029) 674-03-39 c 9.00 до 18.00 или электронной почте olgamarudova1@gmail.com.-0-