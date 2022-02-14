Басков: создание военно-патриотических клубов должно стать приоритетным для государства

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член Совета Республики Дмитрий Басков посетил минский городской военно-патриотический клуб "Рысь", созданный на базе войсковой части №3214, сообщает БЕЛТА.

Сенатор в сопровождении заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками генерал-майора Николая Карпенкова изучил условия, созданные в клубе для занятий с юнармейцами. Дмитрий Басков отметил, что сегодня у "Рыси" есть все необходимое для комфортных занятий с молодежью: оборудованный учебный класс, стрелковый тир, зал единоборств, инвентарь для прохождения обучения по оказанию первой медицинской помощи, полоса препятствий и многое другое. Кроме того, ребята получают здесь и профессиональную психологическую помощь: в клубе проходят занятия по профилактике наркомании, детского буллинга, правилам поведения в социальных сетях.

"Сегодня я увидел не просто ребят, выполняющих какие-то элементы военной подготовки, а был по-настоящему впечатлен выучкой, ответственностью и необычайной осознанностью, что не так часто встретишь у современной молодежи, - отметил Дмитрий Басков. - Развитие такого направления дополнительного образования, как создание военно-патриотических клубов, должно стать приоритетным для государства. К сожалению, сегодня многие из нас стали забывать значение слова "патриотизм". Неслучайно этому понятию уделено достаточно много внимания в предлагаемом на республиканский референдум проекте Конституции нашей страны. Сегодня нам крайне важно сохранить историческую память о героическом прошлом белорусского народа и передать ее подрастающему поколению. Поэтому особенно приятно видеть востребованность военно-патриотических клубов по всей стране: их взаимодействие сегодня крайне важно для гармоничного развития юного поколения граждан Беларуси. Ведь ребята не только становятся сильнее физически, но и ментально, что крайне важно в противостоянии вызовам современного мира".-0-