Батальонное тактическое учение пройдет 14-27 марта на Осиповичском полигоне

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 14 по 27 марта на полигоне Осиповичский пройдет батальонное тактическое учение с личным составом 357-го отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. В нем примут участие около 100 военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Военнослужащие отработают подготовку и ведение специальных действий усиленным парашютно-десантным батальоном. "Учение пройдет в три этапа. Парашютно-десантный батальон отработает вопросы по ведению специальных действий, преодолению водной преграды с дальнейшим выходом на этапы боевой стрельбы днем и ночью", - рассказали в ведомстве.

Учение предусмотрено планом сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и России на 2021 год.-0-