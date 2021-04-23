Батальонное тактическое учение прошло на 227-м общевойсковом полигоне

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 227-м общевойсковом полигоне прошло батальонное тактическое учение с военнослужащими отдельного механизированного батальона 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Тема учения - маневренная оборона в условиях лесисто-болотистой местности. Отрабатывались засадные действия, бой в очаге сопротивления, выход из боя и отход на новый рубеж маневренной обороны.

Как рассказал командир отдельного механизированного батальона подполковник Александр Зайцев, военнослужащие батальона находятся на полевом выходе в течение месяца. "На 227-й общевойсковой полигон мы совершили марш комбинированным способом, преодолев в общей сложности около 150 км, - отметил он. - Военнослужащие получили хороший опыт в погрузке техники на железнодорожные платформы и ее разгрузке. На полигоне проходили занятия по предметам боевой подготовки. Акцент был сделан на тактическую, огневую подготовку и вождение боевых машин. Перед БТУ прошли ротные тактические учения с боевой стрельбой. Военнослужащие показали слаженные действия и высокий уровень полевой выучки".-0-