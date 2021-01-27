Бегун: персональные данные для выдачи ID-карт будут собираться в закрытой информационной системе

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональные данные для выдачи ID-карт будут собираться в закрытой информационной системе. Об этом рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По словам Алексея Бегуна, сбор персональных данных, которые будут содержаться в биометрических документах, не предполагает подключения к интернету. "То есть это закрытая информационная система, в которую входят только сотрудники на основании соответствующих ключей. И только эти сотрудники смогут принять, обработать заявку и направить ее в центр персонализации", - отметил начальник департамента.

При этом он обратил внимание, что граждане должны внимательно относиться к своим документам и никому не передавать их, тогда украсть персональные данные будет невозможно. "Если гражданин будет его хранить у себя, то дистанционно чип считать невозможно. Фактически все зависит от гражданина, как он хранит свою ID-карту: если он ее никому не предоставляет (точно так же, как с банковской карточкой), то считать данные невозможно. Если же он ее потерял, то он должен оперативно заявить в милицию, чтобы она аннулировала его цифровую подпись и фактически объявила бланк документа недействительным. Тогда гражданин будет защищен от того, что его персональные данные куда-то утекут", - сказал Алексей Бегун.

Отвечая на вопрос, когда в Беларуси начнется выдача биометрических документов, представитель МВД пояснил, что необходимая инфраструктура в стране уже создана, весь комплекс подготовительных мероприятий практически завершен, теперь необходимо дождаться подписания главой государства соответствующего указа. Однако после этого еще до трех месяцев уйдет на организационно-технические мероприятия, пояснил начальник департамента. "Мы должны еще утвердить положение о бланковых документах, направить эти документы во все международные организации, с которыми заключены соответствующие договоры, чтобы за 60 дней провести сертификацию, аттестацию системы защиты информации, решить целый ряд других технических вопросов", - добавил Алексей Бегун.-0-