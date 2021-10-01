Бегун: в Беларуси с начала года выявлено более 1 тыс. нарушений миграционного законодательства

1 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За девять месяцев в Беларуси выявлено более 1 тыс. нарушений миграционного законодательства. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Бегун принял участие в выездном заседании Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Среди основных тем - обсуждение целесообразности временного приостановления действия соглашения с Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, а также в целом ситуация с миграционной обстановкой, меры, принимаемые в этом направлении.

"Некоторые говорят, что Беларусь вообще не борется с нелегальной миграцией. Но это не так. Только за девять месяцев 2021 года выявлено более 1 тыс. нарушений миграционного законодательства. 35 иностранцев были депортированы с территории Беларуси за счет бюджета", - отметил Алексей Бегун. Он подчеркнул, что депортация - дело затратное. В среднем отправка одного нелегала обходится бюджету в сумму около $1 тыс. Некоторых из них, кроме того, приходится сопровождать под конвоем.

Ранее, как отмечалось во время заседания, ЕС без объяснения причин прекратил исполнение соглашения о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Также прекращен и проект международной технической помощи: ни МВД, ни Госпогранкомитет помощи в борьбе с незаконной миграцией от ЕС не получают.

Выездное заседание прошло в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Его участники ознакомились с инфраструктурой пункта пропуска, работой электронной очереди, деятельностью транспортно-логистического центра, а также посетили одну из пограничных застав.-0-

Фото Леонида Щеглова