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03 ноября 2020, 09:00

Белагропромбанк наградил второго победителя рекламной игры "Заработай на заначке!"

Торжественное награждение второго победителя рекламной игры Белагропромбанка "Заработай на заначке!" и прямой эфир третьего розыгрыша призов по традиции состоялись в студии "Вечерний ураган призов" на Шаранговича, 4. В этот раз награждали очередного обладателя главного приза – 100 000 белорусских рублей – Дмитрия Клецова из Минска.

Участвуйте, не пропустите! Рекламная игра Белагропромбанка "Заработай на заначке!" стартовала совсем недавно, и у вас еще есть много шансов стать счастливым обладателем главного или поощрительного призов – 100 000 или 1000 белорусских рублей соответственно. А впереди главная интрига игры – неожиданные, интересные, новые крупные призы! Но об этом в свое время – совсем скоро.

Ведущий шоу "Вечерний ураган призов" Александр Сериков, победитель второго розыгрыша рекламной игры "Заработай на заначке!" Дмитрий Клецов и заместитель директора Департамента развития розничных продуктов и цифровизации ОАО "Белагропромбанк" Игорь Сукора
Ведущий шоу "Вечерний ураган призов" Александр Сериков, победитель второго розыгрыша рекламной игры "Заработай на заначке!" Дмитрий Клецов и заместитель директора Департамента развития розничных продуктов и цифровизации ОАО "Белагропромбанк" Игорь Сукора

28 октября в студии "Вечерний ураган призов" поздравляли очередного победителя рекламной игры Белагропромбанка. Главный приз – денежная сумма в размере 100 000 рублей досталась спортивному тренеру Дмитрию Клецову из Минска.

– У меня недавно родился сын, ему всего два месяца. Это была очень радостная новость для нашей семьи. Безусловно, радостной стала и новость о выигрыше. Сумма немаленькая, и как распорядиться ею, мы подумаем вместе с моей супругой, – рассказал победитель второго розыгрыша рекламной игры Дмитрий Клецов.Когда узнал о выигрыше, конечно, был удивлен, но больше хотелось посмотреть на реакцию жены. Для тех, кто участвует в игре или еще не стал вкладчиком Белагропромбанка, но хочет попытать счастья, хочу сказать – верьте в удачу! Тому, кто искренне верит, обязательно повезет.

Вместе с Дмитрием своим денежным призам порадовались еще 10 победителей второго розыгрыша, выигравших по 1000 белорусских рублей каждый. А вот уже в следующую среду в 21.00 в прямом эфире шоу "Вечерний ураган призов" на телеканале "НТВ-Беларусь" снова состоится розыгрыш – четвертый по счету. Поспешите сделать вклад в Белагропромбанке на условиях рекламной игры "Заработай на заначке!" и станьте участником последующих розыгрышей и номинантом на победу. И помните, шанс у вас не один – шансов много, так как по условиям игры все вклады продолжают играть до самого последнего розыгрыша.

В студии "Вечерний ураган призов" победитель рекламной игры "Заработай на заначке!" Дмитрий Клецов рассказал, что выигрыш не заставил себя долго ждать
В студии "Вечерний ураган призов" победитель рекламной игры "Заработай на заначке!" Дмитрий Клецов рассказал, что выигрыш не заставил себя долго ждать

На награждении победителя второго розыгрыша игры "Заработай на заначке!" Дмитрия Клецова присутствовали представители Белагропромбанка, СМИ, партнеры. От лица руководства банка и от себя лично счастливого вкладчика поздравил заместитель директора Департамента развития розничных продуктов и цифровизации ОАО "Белагропромбанк" Игорь Сукора:

– Я очень рад приветствовать второго победителя рекламной игры "Заработай на заначке!". Дмитрий, большое спасибо, что доверяете нашему банку. Поздравляю вас с таким замечательным призом и хочу также вручить вам Депозитную карту нашего банка, на которую вам будет перечислен денежный приз в размере ста тысяч белорусских рублей. С помощью данной платежной карты вы сможете не только рассчитываться за товары и услуги и осуществлять операции с наличными денежными средствами, но и получать дополнительный доход в размере 14,5% годовых при условии отсутствия расходных операций по счету в течение календарного месяца. Это современно, удобно и, главное, – выгодно для вас!

Белагропромбанк ждет своих вкладчиков, а студия "Вечерний ураган призов" – новых победителей игры "Заработай на заначке!"
Белагропромбанк ждет своих вкладчиков, а студия "Вечерний ураган призов" – новых победителей игры "Заработай на заначке!"

Напомним: чтобы принять участие в рекламной игре ОАО "Белагропромбанк", нужно заключить договор безотзывного банковского вклада в иностранной валюте на сумму не менее 3 500 долларов США, 2 500 евро или 150 000 российских рублей на срок от 95 дней в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года.

28 октября 2020 года в прямом эфире программы "Вечерний ураган призов" на телеканале "НТВ-Беларусь" также состоялся очередной – третий – розыгрыш призов рекламной игры "Заработай на заначке!", в котором счастливым обладателем главного приза в размере 100 000 белорусских рублей стал Сыпалов Сергей Владимирович! Поздравляем!

Еще 10 участников второго розыгрыша получили поощрительные призы. Вот имена победителей, выигравших по 1000 белорусских рублей:

Фролов Александр Васильевич

Кириенко Галина Васильевна

Романчук Елена Доминиковна

Курлович Виктор Степанович

Маглюй Анна Павловна

Верига Виктор Викторович

Бычков Алексей Игнатьевич

Мальцева Алиция Генриховна

Пономарев Дмитрий Игоревич

Воронцова Любовь Андреевна

Мы поздравляем тех, кому улыбнулась удача, и напоминаем, что победителем может стать каждый, в том числе и вы. Впереди новые крупные призы. Дерзайте!

Рекламная игра "Заработай на заначке!". Срок проведения: 01.10.2020г. – 12.03.2021г. Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3860 от 25.09.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности игры на сайте belapb.by или по телефонам: 136; +375 17 218 57 77; +375 29 198 57 77; +375 29 888 57 77; +375 25 999 57 77 (с 8 до 20 по будним дням, а также с 8 до 18 – по выходным).

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