"Белая Русь" выдвинула около 250 делегатов на Всебелорусское народное собрание

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегатов на шестое Всебелорусское народное собрание от РОО "Белая Русь" избрали сегодня на внеочередном заседании республиканского совета организации, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя РОО "Белая Русь" Александр Шатько отметил, что подбор кандидатов занял немало времени: кто-то сам хотел участвовать, кто-то, наоборот, отказался, хотя и был предложен от своего актива. "11-12 февраля будет важное событие, отправная точка, особенно для нас, общественников. Всего от нас выдвинуто более 230 кандидатов, из всех городов и весей. В списке от Минска - 75 человек, а от областей - 20-25", - рассказал Александр Шатько.

Все предложенные кандидатуры - это активисты организации (от рядовых рабочих, педагогов, медиков, работников МЧС до председателей облсовета депутатов), которые не изменяют ей уже многие годы, непосредственно участвовали в выработке предложений для ВНС. И в Конституцию, и в законодательные акты, которые конкретизируют те или иные ее положения.

"Мы много работали по предложениям к собранию, проводили круглые столы - в совете и регионах. Предложения касаются и государственного устройства в целом, и отдельных отраслей, и вопросов идеологии, развития партийной системы, выстраивания условий для развития гражданского общества. Нам хотелось бы понимать, какие изменения из предложенных войдут в конституционную реформу и как на это отреагируют люди", - отметил Александр Шатько.

Среди предложений - внедрять смешанную избирательную систему; позволить чиновникам на государственной службе также состоять и в политических партиях. "Без этого партийное строительство в Беларуси неактуально", - добавил он.

Также Александр Шатько рассказал об идее создания партии народного единства, инициатива которой давно уже зародилась в рядах "Белой Руси". "Многие не хотят работать в партийной системе. В составе общественной организации больше возможностей для маневра, и не преследуется цель политического лидерства. Если мы и будем создавать какую-то партийную структуру, то в коалиции с другими общественными организациями. Просто мы хорошо структурированы и имеем свой ресурс в каждом регионе", - пояснил он.

К слову, 2020 год стал для многих членов организации годом самоопределения. На фоне оттока членов организации (порядка 3,5 тыс.) в ее ряды вступили почти 5 тыс. новых. "И это было их принципиальное решение", - подчеркнул Александр Шатько.-0-

Фото Андрея Покумейко