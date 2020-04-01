"Беларусь 24" начинает вещание в Азиатско-Тихоокеанском регионе

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларусь 24" расширяет горизонты: вещание начинается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

С 1 апреля телеканал начнет вещание со спутника AsiaSat 5, который покрывает территорию стран Азиатско-Тихоокеанского региона от России до Новой Зеландии и от Японии до Северной Африки. Таким образом, теперь сигнал телеканала станет доступен с трех спутников: ABS-2А (Россия, страны СНГ и Балтии), HotBird (Европа, Ближний Восток и Северная Африка), AsiaSat 5 (Австралия, Новая Зеландия, Япония, Китай, КНДР, Республика Корея, Индия, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии).

Международный спутниковый телеканал медиахолдинга распространяется в пакетах операторов спутникового и кабельного ТВ, доступен посредством online вещания на обновленном официальном сайте belarus24.by, мобильных сервисах, IPTV и OTT платформах. Его команда всесторонне показывает и рассказывает зарубежным телезрителям, чем живут белорусы, какими успехами гордятся, как трепетно относятся к своей истории и культуре. -0-