"Беларусь 3" покажет документальный цикл о мемориальном комплексе "Хатынь"

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" напомнит зрителям историю государственного мемориального комплекса "Хатынь" специальным показом четырехсерийного хроникально-документального цикла Белтелерадиокомпании "Хатынь. Вайна без правіл". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Открытие мемориального комплекса состоялось 5 июля 1969 года. Он стал символом памяти жертв всех "огненных деревень" Беларуси, уничтоженных вместе с мирными жителями во время Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками.

"Эпизоды проекта - "Падставы для маўчання", "Каты i ахвяры", "Мемарыял", "Вогненныя пабрацiмы Хатынi" - одновременно и самостоятельные истории, и части общего повествования о трагедии сожженных деревень, память о которых до сих пор жива в сердцах белорусов. Зрители увидят хатынский мемориал с его "Цвінтаром вёсак", "Дрэвам жыцця","Сцяной Смутку" и "Вечным агнём", а также посетят мемориал "Дальва" и комплекс "Праклён фашызму", - рассказали в пресс-службе.

Экспертную поддержку цикла выразили около 20 респондентов, среди которых специалисты по истории, архитектуре, архивоведению, философии, психологии и социологии. В фильмах используются хроника марта 1943 года, когда была уничтожена Хатынь, и современная частичная реконструкция тех ужасающих событий.

Специальный показ документального цикла "Хатынь. Вайна без правіл" состоится на телеканале "Беларусь 3" с 6 по 9 июля в 23.25.-0-