Беларусь будет сильной, единой, независимой и гордой - Нижевич

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет сильной, единой, независимой и гордой. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич.

"Завершился первый день работы Всебелорусского народного собрания. Эмоции переполняют. Разговор идет о будущем страны. Все выступления яркие, эмоциональные и, не побоюсь этого слова, трогательные. Мы любим свою Беларусь. И нам далеко не безразлично, людям, собравшимся в зале, тем, кто припал к экранам телевизоров и с жадностью ловит каждое сказанное с высокой трибуны слово, каким путем пойдет Беларусь, как будут развиваться партнерские отношения с другими странами, какие приоритеты в экономике и политике, как будем противостоять внешним вызовам и что еще нужно сделать для национального единства", - отметила парламентарий. Она подчеркнула, что все ответы прозвучали из уст Президента - четко, доступно и лаконично.

"Во многом перспективы и предложения созвучны инициативам и позициям, высказанным на диалоговых площадках и в зале. Чувствуется волнение и переживание каждого выступающего за свой народ, общее дело. Сегодня мы еще услышим мнение различных слоев общества, коллективов, представителей партий и общественных организаций. Но одно ясно уже сейчас - Беларуси быть сильной, единой, независимой и гордой. И нам всем вместе и каждому в отдельности отвечать за будущее своей страны", - сказала депутат. -0-