Беларусь готова участвовать в развитии транспортной инфраструктуры Азербайджана

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 11 октября 2021
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:51 Три человека погибли при пожаре в Гомельском районе Происшествия
17:48 Буров: безопасность и противодействие преступности остаются в числе солидарных интересов стран СНГ Общество
17:38 За сентябрь проиндексирована МЗП и два вида денежных доходов - Минтруда Общество
17:27 В Доминикане отменили введенный из-за COVID-19 режим ЧП и комендантский час В мире
17:22 В Украине зафиксировано рекордное за всю историю количество обращений на номер 103 В мире
17:20 Более 250 неиспользуемых объектов вовлекли в хозоборот или снесли в Гомельской области за 9 месяцев Регионы
17:18 Самая богатая женщина: мама 13 детей из Брестской области о семье и отношении к жизни Регионы
17:13 В Брестской области ускорились темпы вакцинации против COVID-19 Регионы
17:03 В больницах Минской области более 95% заболевших COVID-19 непривиты Регионы
16:50 Беларусь готова участвовать в развитии транспортной инфраструктуры Азербайджана Общество
16:42 В Гродно за циничные надписи на остановках мужчина получил 1,5 года "химии" Происшествия
16:38 ГТК: для недопущения скопления транспорта на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска Общество
16:36 Чем запомнилась Нобелевская неделя - 2021: лауреаты премии и их достижения В мире
16:34 Дорожные строители Болгарии вышли на массовые акции, требуя выплаты 450 млн евро долга В мире
16:33 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6 В мире
16:31 Республиканский слет студенческих педотрядов пройдет в Мозыре с 15 по 17 октября Регионы
16:22 В Минске в ДТП попал служебный автомобиль милиции Происшествия
16:21 Правоохранители изъяли более 9,3 тыс. боеприпасов и 520 единиц оружия во время акции "Арсенал" Общество
16:20 В Витебске речевыми информаторами оборудуют семь остановок общественного транспорта Регионы
16:18 Инфляция в Беларуси в сентябре составила 1,3% Экономика
16:10 БУТБ: биржевой товарооборот демонстрирует положительную динамику по всем направлениям Экономика
16:08 Экспорт Могилевской области в Приморский край увеличился на 84% Регионы
16:00 Соловей: резервы роста отстающих районов - в развитии производств и новых инвестпроектах Регионы
15:58 Житель Борисова установил мошенническую программу на телефон и потерял Br18 тыс. Происшествия
15:53 В пригороде Лунинца проводят раскопки ранее неизвестного места захоронения времен войны Регионы
15:51 В Щучине спасатели сняли кошку с семиметровой березы Регионы
15:50 Экспозицию "Нежная, милая, добрая" презентовали в НББ ко Дню матери Культура
15:49 Отраслевой профсоюз поможет закупить кислородные концентраторы для пяти белорусских больниц Регионы
15:47 В Гродненской области от гриппа планируют привить около 40% жителей Регионы
15:41 Выставка черно-белой аналоговой фотографии Виктора Бутры открылась в Минске Культура
Все новости
Все новости
Общество
11 октября 2021, 16:50

Беларусь готова участвовать в развитии транспортной инфраструктуры Азербайджана

Фото из архива
Фото из архива

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие Беларуси в развитии транспортной инфраструктуры Азербайджана обсудили на встрече министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в нашей стране Ульви Бахшалиев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Рассмотрено участие предприятий "Белгипродор" и "Институт "Белжелдорпроект" в проводимых на территории Азербайджана проектно-изыскательных работах по восстановлению транспортной инфраструктуры. Алексей Авраменко отметил широкий спектр двустороннего сотрудничества в сфере транспорта, а также отсутствие каких-либо проблемных вопросов.

"Сегодня между нашими странами налажено тесное взаимодействие и со своей стороны мы готовы участвовать в проектировании объектов транспортной инфраструктуры Азербайджана. В этой части у нас имеются соответствующие мощности и специалисты, а главное - высокий потенциал, особенно в части железных дорог", - сказал министр.

Ульви Бахшалиев также подчеркнул стратегический уровень отношений между странами, их дружественный и партнерский характер. "В стране большое количество перспективных проектов, которые необходимо реализовать. Мы окажем любое необходимое содействие в координировании совместных действий", - отметил посол.

Он также пригласил белорусскую делегацию в Азербайджан для детального изучения объектов, требующих восстановления. "В заключение стороны договорились о продолжении совместной работы по направлениям, обозначенным на встрече", - рассказали в Минтрансе. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Азербайджан Беларусь транспорт
Новости рубрики Общество
Фото из архива Буров: безопасность и противодействие преступности остаются в числе солидарных интересов стран СНГ
Фото из архива За сентябрь проиндексирована МЗП и два вида денежных доходов - Минтруда
Фото из архива ГТК: для недопущения скопления транспорта на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска
Фото из архива Правоохранители изъяли более 9,3 тыс. боеприпасов и 520 единиц оружия во время акции "Арсенал"
Фото из архива КГК: в аптеках Минской области число нарушений по завышению цен на лекарства снижается
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1943 пациента с COVID-19, выписаны 1135
Главное
О росте цен, ассортименте, пропагандистах и революции. Главное из речи Лукашенко о потребкооперации
Беларусь в январе-августе увеличила экспорт товаров и услуг до $30,4 млрд
Поздравления, акции, конференции: в Беларуси стартует Неделя матери
Гомельчанка пользовалась приложением Оплати™ и выиграла квартиру в центре столицы
Топ-новости
Макей посещает с рабочим визитом Казахстан
Шпаковский о санкциях: пока сложно сказать, когда Евросоюз успокоится, - вложено много средств
За сентябрь проиндексирована МЗП и два вида денежных доходов - Минтруда
Ограничения на посещение лесов действуют в 10 районах Беларуси
Новые лидеры строительной отрасли с потенциалом локомотива
Правоохранители изъяли более 9,3 тыс. боеприпасов и 520 единиц оружия во время акции "Арсенал"
Европейский подход к строительству и ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ! Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1943 пациента с COVID-19, выписаны 1135
Самая богатая женщина: мама 13 детей из Брестской области о семье и отношении к жизни
БУТБ: биржевой товарооборот демонстрирует положительную динамику по всем направлениям
Беларусь готова участвовать в развитии транспортной инфраструктуры Азербайджана
Около 130 научно-технических разработок представят на выставке Energy Expo
ГПК: польские военные стреляют в воздух и бьют дубинками беженцев
ГТК: для недопущения скопления транспорта на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска
До +14°С ожидается в Беларуси 12 октября
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Неделя матери в Беларуси Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.