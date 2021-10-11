Беларусь готова участвовать в развитии транспортной инфраструктуры Азербайджана

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие Беларуси в развитии транспортной инфраструктуры Азербайджана обсудили на встрече министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в нашей стране Ульви Бахшалиев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Рассмотрено участие предприятий "Белгипродор" и "Институт "Белжелдорпроект" в проводимых на территории Азербайджана проектно-изыскательных работах по восстановлению транспортной инфраструктуры. Алексей Авраменко отметил широкий спектр двустороннего сотрудничества в сфере транспорта, а также отсутствие каких-либо проблемных вопросов.

"Сегодня между нашими странами налажено тесное взаимодействие и со своей стороны мы готовы участвовать в проектировании объектов транспортной инфраструктуры Азербайджана. В этой части у нас имеются соответствующие мощности и специалисты, а главное - высокий потенциал, особенно в части железных дорог", - сказал министр.

Ульви Бахшалиев также подчеркнул стратегический уровень отношений между странами, их дружественный и партнерский характер. "В стране большое количество перспективных проектов, которые необходимо реализовать. Мы окажем любое необходимое содействие в координировании совместных действий", - отметил посол.

Он также пригласил белорусскую делегацию в Азербайджан для детального изучения объектов, требующих восстановления. "В заключение стороны договорились о продолжении совместной работы по направлениям, обозначенным на встрече", - рассказали в Минтрансе. -0-