Беларусь и Армения договорились об интенсификации сотрудничества в природоохранной деятельности

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества в природоохранной деятельности, в том числе меры борьбы с изменением климата обсудили в Ереване министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык и министр окружающей среды Армении Эрик Григорян. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минприроды.

На встрече был рассмотрен и ход реализации меморандума о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между двумя ведомствами, который был подписан в 2016 году. Согласно документу стороны выразили готовность взаимодействовать по таким направлениям, как смягчение последствий и адаптация к изменению климата; охрана атмосферного воздуха; управление химическими веществами и отходами; восстановление земель, нарушенных в результате деятельности горнодобывающей промышленности и др.

Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень взаимодействия на площадках международных многосторонних мероприятий, а также в ходе реализации проектов международной технической помощи в рамках "Восточного партнерства".

Андрей Худык призвал сообща подумать над активизацией работы Межгосударственного экологического совета государств - участников СНГ. В качестве возможных направлений совместной деятельности он предложил: смягчение последствий и адаптацию к изменению климата, управление особо охраняемыми природными территориями и создание биосферных резерватов, экономические механизмы устойчивого природопользования.-0-