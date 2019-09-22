Беларусь и Армения рассмотрели перспективы двустороннего военного сотрудничества

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская военная делегация на встрече с руководством Вооруженных Сил Армении обсудила предстоящие совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки вооруженных сил двух стран. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Также рассматривались вопросы состояния и перспектив двустороннего военного сотрудничества, взаимодействия в ОДКБ и СНГ. Стороны обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионе и мире.

Белорусская военная делегация, которую возглавляет начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Олег Белоконев, 21-24 сентября находится с официальным визитом в Армении. Программой визита предусмотрена встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, которые постоянно проживают в Армении.-0-