Беларусь и Азербайджан договорились сотрудничать в сфере труда и соцзащиты

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики договорились сотрудничать по всем направлениям деятельности. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали сегодня главы обоих министерств Ирина Костевич и Сахиль Бабаев, сообщили БЕЛТА в Минтруда.

Меморандум направлен на расширение эффективного взаимодействия между Беларусью и Азербайджаном по целому спектру вопросов. Среди них содействие занятости населения, оплата, условия и охрана труда, инспекция труда, пенсионное обеспечение, социальное обслуживание и социальная помощь, обеспечение реализации прав инвалидов, социальная поддержка семей с детьми, социальное партнерство, совершенствование законодательства в этой сфере.

Документ начнет действовать после выполнения сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.-0-