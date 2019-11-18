Беларусь и Египет подпишут межправительственную программу по высшему и последипломному образованию

18 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА. Беларусь и Египет готовы в ближайшее время подписать межправительственную исполнительную программу в области высшего и последипломного образования. Эту тему обсудили Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев и министр высшего образования и научных исследований Египта Халид Абдель Гафар на встрече 17 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

На переговорах стороны рассмотрели состояние и перспективы развития белорусско-египетского сотрудничества в области высшего образования, а также вопросы совершенствования договорно-правовой базы в данной сфере. Подтверждена готовность к подписанию в ближайшее время исполнительной программы между правительствами двух стран в области высшего и последипломного образования.

Особое внимание собеседники уделили обсуждению повестки дня визита министра высшего образования и научных исследований Египта в Беларусь, запланированного на начало 2020 года.-0-