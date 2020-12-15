Беларусь и "Эйр Арабия" обсудили сотрудничество в авиаперевозках между ОАЭ и Минском

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах Андрей Лученок 14 декабря провел встречу с исполнительным директором авиакомпании "Эйр Арабия" (Air Arabia) Аделем аль-Али. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между Беларусью и авиакомпанией "Эйр Арабия" в вопросе осуществления ею пассажирских перевозок между Объединенными Арабскими Эмиратами и Беларусью", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Стороны выразили интерес в развитии сотрудничества между Беларусью и авиакомпанией "Эйр Арабия", а также достигнута договоренность о поддержании дальнейших контактов по этой тематике.

Авиакомпания Air Arabia - это один из самых крупных авиаперевозчиков Ближнего Востока.-0-