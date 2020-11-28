Беларусь и Финляндия отметили важность сохранения прямого авиарейса Минск-Хельсинки

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Финляндии Алексей Самосуев провел встречу с председателем неправительственной организации "Общество дружбы Финляндия - Беларусь" Юсси Сеппяля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Финляндии.

"Стороны обсудили состояние двусторонних отношений в условиях пандемии и согласовали дальнейшие совместные шаги, в том числе в области туризма и культуры, - рассказали в посольстве. - Была отмечена важность сохранения в текущих условиях прямого авиарейса Минск - Хельсинки".

По просьбе финской стороны даны актуальные комментарии о проходящих внутриполитических процессах в Беларуси.-0-