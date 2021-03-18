Беларусь и Катар заинтересованы в развитии сотрудничества в правоохранительной сфере

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация МВД Беларуси во главе с министром внутренних дел Иваном Кубраковым посетила Государство Катар. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В рамках дружественного визита состоялись встречи с председателем Совета Министров (премьер-министром) - министром внутренних дел Государства Катар шейхом Халедом бин Халифа бин Абдулазиз Аль Тани, а также с заместителем министра внутренних дел - командующим Силами внутренней безопасности Государства Катар шейхом Абдулазизом бин Файзал Аль Тани. Главы ведомств обсудили различные направления развития двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере", - рассказали в МВД.

Белорусская делегация также приняла участие в открытии 13-й Международной выставки в сфере безопасности "Милипол Катар - 2021", проходившей в Доха с 15 по 17 марта.

В этом году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, на выставке были размещены пять международных павильонов компаний из Бразилии, Франции, Великобритании, США и Германии, а также индивидуальные стенды нескольких международных корпораций и свыше 70 компаний из Катара. Тематика экспозиций включала в себя такие важные направления, как антитерроризм, безопасность портов и аэропортов, безопасность финансовых систем, защита данных, кибербезопасность, управление безопасностью крупных мероприятий и иные вопросы. По оценке организаторов, выставку лично посетили более 6600 человек и 235 представителей медиасообщества.-0-