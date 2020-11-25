Беларусь и Казахстан планируют развивать сотрудничество в сфере ИКТ, машиностроения и биотехнологий

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровые информационно-коммуникационные технологии, машиностроение и приборостроение, медицина и биотехнологии, энергетика и АПК будут приоритетными направлениями совместной деятельности Беларуси и Казахстана в 2021-2022 годах. Об этом шла речь на седьмом заседании белорусско-казахстанской комиссии по научно-техническому сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.

"Приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности Беларуси и Казахстана по многим направлениям совпадают, что позволяет углублять и расширять наше взаимодействие, а также выполнять взаимовыгодные проекты, в том числе в сфере высоких технологий", - подчеркнул председатель ГКНТ Александр Шумилин.

Он отметил, что белорусские и казахстанские научные организации выполняют два совместных научно-технических проекта и три пилотных инновационных проекта по Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года. Кроме того, учреждения высшего образования Беларуси и Казахстана осуществляют совместные научные исследования и уже подали заявки на получение совместных патентов на изобретения.

Заседание белорусско-казахстанской комиссии по научно-техническому сотрудничеству состоялось под руководством председателя ГКНТ Беларуси Александра Шумилина и председателя Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана Жанны Курмангалиевой.-0-